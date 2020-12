Comment dynamiser son épargne en toute connaissance de risque ?

Toutefois, pour trouver une autre solution face à la baisse de rendement continue des fonds en euros, beaucoup d’épargnants placent une partie de leur épargne dans des contrats d’assurance vie en unités de compte. Cette décision plus risquée mais offrant plus de perspectives potentielles de rendement s’explique par le contexte des taux : selon la Fédération française de l'assurance, le rendement moyen 2019 des fonds en euros se situait à 1,5 %, contre 13,1 % pour les contrats en unités de compte. C’est pour répondre à leurs attentes que CORUM L'Épargne a créé CORUM Life , un contrat d’assurance vie en unités de compte. « Avec cette offre, nous avons pour ambition de rendre un nouveau service aux épargnants, en restant fidèles à nos convictions en matière de placement opportuniste et transparent, disponible via des unités de compte », explique Frédéric Puzin, fondateur de CORUM L'Épargne.

Parce que les conséquences de la crise leur semblent imprévisibles, les Français ont choisi d’épargner pour préparer l’avenir. Selon l’INSEE, le taux d’épargne des ménages a franchi la barre des 20 % cette année, du jamais vu depuis près d’un demi-siècle. Une majorité d’épargnants se retrouvent à devoir prendre des décisions pour leur épargne. L’offre est conséquente, entre placements risqués (en bourse par exemple) ou à capital garanti mais peu rémunérateurs - dont les livrets réglementés et l’assurance vie en fonds en euros, plébiscitée pour ses avantages fiscaux, et qui continue à canaliser une partie de cette épargne de précaution.

Accessible à partir de 50 euros, le contrat d’assurance vie CORUM Life s’appuie sur les marchés immobilier et obligataire, qui bien que connectés à l’économie réelle, sont relativement moins exposés aux fluctuations que les marchés boursiers. Sans garantie du capital investi, l’épargne est répartie au choix entre fonds obligataires et immobiliers, ce qui permet à chaque épargnant de décider de sa prise de risque et de son rendement potentiel.

Pour la partie immobilière, CORUM Life permet aux épargnants d'investir leur capital – dans la limite de 55% - dans deux Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) gérées par le groupe CORUM : CORUM XL et CORUM Origin (à hauteur de 15 % maximum).

CORUM Origin possède des immeubles répartis dans 13 pays de la zone euro, loués à plus de 250 entreprises et opérant dans des domaines d’activité divers (industrie, commerce, services, etc.). L’objectif non garanti de rendement annuel de CORUM Origin est de 6 %, net de frais de souscription et gestion. Depuis 2012, cet objectif a toujours été dépassé (6,25 % en 2019*), et le sera en 2020. CORUM XL, l’autre SCPI accessible au sein de CORUM Life est investie en zone euro et au-delà, dans 11 pays européens et en plusieurs devises (euro, livre sterling, couronne norvégienne...). Son taux d’occupation des locaux, loués à plus de 80 entreprises, est proche de 100 %.

Quelle que soit l’unité de compte choisie, CORUM Life offre une garantie à 100 % du capital investi en cas de décès du souscripteur jusqu’à l’âge de 65 ans. Et le contrat n’a pas de droits d’entrée. Les seuls frais à acquitter sont équivalents à ceux qui seraient supportés dans le cadre d’un investissement direct dans ces mêmes fonds. Des fonds qui sont fréquemment récompensés par la presse parmi les meilleurs de leurs catégories.