Comment investir différemment en immobilier ?

La première chose à faire pour acheter différemment de l’immobilier est de sortir des sentiers battus. Investir en direct en immobilier est la première idée qui vient à l’esprit mais est-ce la bonne ? Au regard de la hausse spectaculaire des prix de l’immobilier d’habitation et des frais inéluctables (taxes foncières, assurances, charges de copropriété, travaux…), investir en immobilier en direct n’est pas la meilleure solution.

Cela l’est d’autant moins qu’en cas d’impayés, la note risque d’être salée. Sans aller jusqu’aux impayés, la détention d’un ou de plusieurs biens immobiliers a des contraintes de gestion. Il est certes possible de recourir à un gestionnaire spécialisé mais cela a un coût. C’est pour cela que les sociétés civiles de placement ou SCPI permettent d’investir différemment en immobilier.

Comme le note Gregorie Moulinier, l’un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), le premier réseau d’épargne digitale français : "Les SCPI allient la performance de l’immobilier à une liberté totale de choix et à une exceptionnelle autonomie. Les Français ne s’y sont pas trompés puisqu’ils ont déjà été plus d’un million à franchir le pas. C’est aussi le cas de plus en plus d’investisseurs qui nous téléphonent au 01.44.56.00.23. L’un d’entre eux a notamment préféré acheter pour 300 000 euros de SCPI de rendement plutôt qu’un deux pièces à Paris."

Qu’est ce qui a bien pu pousser cet investisseur à acheter pour 300 000 euros de parts de SCPI de rendement plutôt qu’un deux pièces ? En achetant un deux pièces, on achète qu’un seul bien. Il n’existe donc aucune mutualisation possible et l’on met tous ses œufs dans le même panier. En achetant des parts de SCPI, il est facile de compartimenter son achat entre différentes typologies d’actifs et entre différents pays.

Côté rendement, certaines SCPI ont rapporté autour de 6 % nets l’an passé, à noter que cette performance et le capital investi ne sont pas garantis. La performance nette d’un appartement parisien est souvent beaucoup plus faible et oscille autour de 2 %. De plus, tout comme un appartement à Paris, si les marchés immobiliers sont favorables, les parts de SCPI de rendement peuvent prendre de la valeur avec le temps.

Enfin, comme pour tout actif immobilier, les parts de SCPI peuvent être achetées à crédit. Du côté de la fiscalité, l’achat de parts de SCPI Européennes est plus avantageux que celui d’un deux pièces à Paris puisque ces SCPI ne sont pas assujetties aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

Voilà pourquoi il est quelques fois préférable d’acheter des parts de SCPI de rendement plutôt qu’un deux pièces parisien. Encore faut-il bien sélectionner ses SCPI…