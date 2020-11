Consommation en hausse et moral en berne : les Français vont-ils vraiment se ruer dans les magasins pour Noël ?

Si les commerces de centre-ville pourront relever le rideau de fer dès samedi 28 novembre, ils le feront avec plusieurs inconnues face à eux. Comment leurs clients se plieront-ils aux nouvelles mesures du protocole sanitaire qui s'imposent à tous les magasins ? Comment va s'organiser le mois à venir, avec l'assouplissement des ouvertures dominicales ? Mais surtout, après des semaines passées à attendre cette réouverture, les clients seront-ils vraiment au rendez-vous ? Pour ceux qui - magasins de jouets, chocolatiers, cavistes, et bien d'autres - comptent sur les fêtes pour une bonne partie de leur chiffre d'affaires de l'année, la question est cruciale. Mais 2020 brouille les pistes, et les indicateurs économiques n'aident pas à jouer les oracles.

Coup sur coup, l'Insee vient ainsi de dévoiler deux indicateurs économiques, son estimation de PIB trimestriel et l'indicateur du moral des ménages, deux baromètres qui d'ordinaire prennent assez fidèlement le pouls de notre consommation, et qui vont surtout main dans la main... en tout cas hors période de crise. Ainsi, côté bonnes nouvelles, les statisticiens ont révisé à la hausse le rebond de l'économie au troisième trimestre, à +18,7% par rapport au printemps, un rebond jamais vu, mais qui vient compenser une baisse tout aussi vertigineuse en début d'année. Malgré cette croissance, le PIB de la France reste ainsi "inférieur de 3,9% à son niveau du troisième trimestre 2019", précise l'Institut national de la statistique, qui explique notamment cette révision par une réévaluation de la consommation des ménages et de l'investissement en services. Pour autant, le revenu moyen des ménages arrive à afficher une hausse moyenne de 1% cette année.

Problème : sur le mois écoulé, le moral des ménages français a dévissé, contrecoup probable du reconfinement. Selon l'étude, notre confiance en l'avenir - qui conditionne presque mécaniquement nos appétits de consommation - serait retombé à son plus bas niveau depuis décembre 2018 et la crise des Gilets jaunes. Une mauvaise nouvelle de plus pour le gouvernement, qui compte sur la consommation pour relancer l'activité mais a déjà dû réviser à la baisse ses prévisions de rebond de l'économie pour 2021.

Quand on pose au consommateur Français la question de l'évolution de son niveau de vie, le pessimisme est patent : 65% s'attendent à une dégradation, contre 46% en septembre dernier, et une moyenne de 25% depuis que l'indicateur existe. Le mouvement est deux fois plus marqué que lors du premier confinement, malgré sa sévérité et celle de la chute de l'activité économique au printemps. La faute à une crise qui dure. "On s'attend maintenant à ce que l'économie et la situation sanitaire aient partie liée au moins jusqu'à la mi-2021", déclarait la semaine dernière Julien Pouget, responsable du département conjoncture de l'Insee.