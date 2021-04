Hausse du gaz, SNCF : ce qui change pour vos finances en mai

Petite hausse du gaz naturel pour les 3,22 millions de consommateurs résidentiels utilisant cette énergie. Engie a annoncé qu’au premier mai 2021, les tarifs réglementés hors taxes augmentent de 1,1 % en moyenne. Dans le détail, cette hausse s’élève à 0,3 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,7 % pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude, et de 1,2 % pour les foyers qui se chauffent au gaz.

La fin du confinement national et de l’interdiction de se déplacer à plus de 10 kilomètres vous offre à nouveau la possibilité de voyager à travers l’ensemble du territoire. Jusqu’au 9 mai, tous les billets de train TGV INOUI, OUIGO, TER en correspondance, Trains NOMAD, INTERCITES et certains TGV internationaux sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'au dernier moment. À ce stade, la SNCF n’a pas communiqué sur une prolongation de cette mesure.

La société des chemins de fer française rappelle néanmoins que les billets pour les voyages du 10 mai au 29 août inclus restent échangeables et remboursables jusqu’à J-3 avant départ. « En cas d’échange, la différence tarifaire reste à votre charge. À moins de 3 jours de votre départ, les conditions tarifaires classiques de votre billet s’appliquent », précise la SNCF sur son site. Attention : « Les voyageurs en provenance d'un pays de l'Union européenne, à l'exception des travailleurs transfrontaliers, doivent présenter un test PCR négatif (fait moins de 72 h avant le départ) », précise encore la compagnie.

Enfin, nous restons encore sous le régime du couvre-feu jusqu’au 30 juin, à savoir 19 h jusqu’au 19 mai puis 21 h. Par conséquent, si votre train arrive à destination pendant le couvre-feu, votre billet et votre attestation de déplacement dérogatoire doivent être présentés en cas de contrôle.