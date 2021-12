Contraception, malus auto, prix du timbre… ce qui change au 1er janvier 2022

ARGENT - Fin des emballages plastiques, contraception gratuite, eau potable en libre-service… Quelques changements notables pourraient modifier vos habitudes quotidiennes de consommation.

De l’autre côté des Pyrénées, les Espagnols vont manger les douze raisins pour fêter la nouvelle année. En France, 2022 arrive avec son lot d’application de nouvelles mesures. Dans les domaines de la santé et de la consommation, certaines devraient plus ou moins restructurer votre quotidien.

Contraception gratuite pour les femmes de moins de 25 ans

Des associations estudiantines se battaient pour cela. Dès le 1er janvier, la contraception et les frais qui y sont liés, deviennent gratuits pour 3 millions de femmes de moins de 25 ans. "L’Assurance maladie prend en charge à 100 % et sans avance de frais le coût de la contraception et les actes qui y sont liés (une consultation par an avec un médecin ou une sage-femme et les examens biologiques potentiels)", précise service-public.fr. Attention, les préservatifs ou les pilules ne sont pas concernés par la gratuité.

Limitation des plastiques à usage unique

Plus de plastique autour de nombreux fruits et légumes entiers à l’instar des concombres, radis, tomates rondes, citrons, pamplemousses ou pommes. Il s’agit du renforcement progressif de la loi anti-gaspillage. "L’obligation ne concerne pas les produits transformés, c’est-à-dire les fruits et légumes coupés ou épluchés", rappelle service-public.fr.

Nouveau malus automobile pour les véhicules les plus polluants

Un nouveau malus automobile, taxe appliquée aux véhicules les plus polluants à payer lors de l’immatriculation, concerne désormais les véhicules émettant 128 grammes de CO2/km (au lieu de 133 grammes de CO2/km en 2021). La taxation commence à 50 € et augmente de 10 à plusieurs centaines d’euros par gramme supplémentaire émis. Exemple : si vous achetez une voiture émettant 132G/km de CO2, vous paierez 150 €. Si vous préférez une voiture émettant 136G/km, vous en aurez pour 230 €. Pour compléter cette disposition, un nouveau "malus au poids" taxe les véhicules neufs pesant plus de 1,8 tonne. Le tarif unitaire est fixé à 10 € par kilogramme.

Invendus, forfait patient, prix du timbre...

Interdiction de détruire des invendus non-alimentaires : cela concerne les produits électriques et électroniques, les piles, les cartouches d’encre, les vêtements et chaussures, les meubles, les produits d’hygiène et de puériculture, les livres et les fournitures scolaires. Eau potable gratuite dans les bars et restaurants : les établissements recevant du public doivent désormais s’équiper d’une fontaine d’eau potable accessible au public. "Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite et l’eau doit être fraîche ou tempérée", formule la loi. Entrée en vigueur du forfait patient : il simplifie la facturation d’une intervention aux urgences. Vous paierez une somme unique et fixe qui devrait s’élever à 18 € en 2022, remboursable par votre mutuelle, complémentaire santé solidaire ou par l’aide médicale d’État. Consolidation de l’espace de santé partagé : vous pourrez compléter vous-même votre dossier de santé numérique unique avec vos données médicales. Augmentation du prix des timbres : le prix du timbre vert, pour un pli distribué en 48 heures en France métropolitaine, passe de 1,08 à 1,16 euro. Celui du timbre rouge, pour une lettre prioritaire, bondit de 1,28 à 1,43 euro. Élargissement de la garantie légale de conformité : cette mesure de protection obligatoire et gratuite permettant au consommateur d’être protégé, est étendue aux contenus et services numériques. Elle prévoit que le produit ou le service acheté doit être conforme à "l’usage attendu et à la description du vendeur".

Geoffrey Lopes Twitter

