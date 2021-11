Covid-19 : avec la 5e vague, le budget "masques" des Français va-t-il augmenter ?

Désormais, quel que soit le type de masque que l'on choisit , les prix sont orientés à la baisse. La plupart des marques de la grande distribution proposent des masques "trois plis", les désormais bien connus modèles bleus à l'extérieur et blancs à l'intérieur, pour moins de 5 euros la boîte de 50, soit moins de 10 centimes pièce. Le prix moyen des mêmes boîtes en septembre 2020 était de plus de 25 euros, comme le montre le tweet ci-dessous. L'offre d'entrée de gamme de la grande distribution représente donc un budget de 3 euros par personne et par mois, si on postule l'usage minimal d'un masque par jour.

Il est cependant toujours possible de trouver plus cher, voire beaucoup plus cher. Les masques lavables par exemple : si leur prix de revient est modéré par la possibilité de les réutiliser, ils peuvent s'avérer beaucoup plus onéreux. Comme dans toute discipline, il y a même un masque "le plus cher du monde", celui-ci étant incrusté de diamants et valant 1,5 million de dollars. À un degré moindre, les masques existent en plusieurs couleurs, ou en plusieurs matières comme la soie, ou encore estampillés par de grandes marques : les contemporains de la pandémie que nous sommes se sont appropriés ce nouvel accessoire. On peut en changer selon les circonstances, ou les accorder à sa garde-robe, à moins de préférer le "masque trois-plis" pour son image fonctionnelle et égalitaire.