La vente des billets TGV en hausse à l'approche du déconfinement

TRAIN - Les ventes des billets de TGV ont grimpé ces derniers jours, à l'approche du déconfinement dont la première phase débute le 3 mai. La SNCF prépare la réouverture du pays en augmentant l'offre des trains.

Les Français veulent prendre le large. À l'approche de la première phase de déconfinement, le groupe SNCF a renforcé son offre de trains en circulation. Ainsi, l'entreprise a annoncé son plan de transport, jeudi 29 avril. L'offre TGV remontera progressivement à partir du 3 mai et atteindra en moyenne 8 TGV sur 10 à compter du week-end du 7 mai, ainsi que les semaines suivantes. Elle sera renforcée et quasiment normale lors des ponts de mai sur les axes Atlantique et Sud-Est. En ce qui concerne l'état des réservations, il y aura environ près de 900 TGV en circulation pour le week-end du vendredi au 30 avril au dimanche 2 mai, pour un trafic TGV de l’ordre de 350.000 passagers. Les réservations sont à ce stade en recul de 50% pour le mois de mai, par rapport à une année normale, à savoir 2019, mais avec la forte accélération des ventes pour mai enregistrées, cet écart se résorbe jour après jour.

Pour les ponts du mois de mai, la SNCF indique que les ventes ont enregistré une tendance positive au cours des derniers jours et continuent à progresser. Les destinations loisirs habituelles les plus plébiscitées sont la côte méditerranéenne, la Bretagne et le Sud-Ouest. Le rythme est actuellement d’environ 150 000 billets vendus chaque jour.

Le déconfinement prévu par l’exécutif débutera donc dès lundi 3 mai, avec la fin des attestations et des restrictions de déplacement. Le 19 mai, couvre-feu repoussé à 21 heures et réouverture des commerces, des terrasses et des musées, salles de cinéma et théâtres avec des jauges limitées sont au programme. Le 30 juin marquera la dernière phase du déconfinement annoncé par Emmanuel Macron, avec le couvre-feu, qui sera définitivement levé, a annoncé Emmanuel Macron dans son interview accordée à la presse quotidienne régionale.

Mélanie Faure