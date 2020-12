Les titres-restaurant 2020 seront valables jusqu'en septembre 2021

Jeudi 3 décembre, l’exécutif annonçait un certain nombre de mesures concernant l’assouplissement progressif du confinement. Si certains secteurs, comme les petits commerces, ont reçu de bonnes nouvelles, ce n’est pas le cas du secteur de la restauration. Ainsi, les bars et restaurants ne devraient pas rouvrir leurs portes aux clients avant le 20 janvier prochain.

En juin dernier, des mesures d’assouplissement des modalités d’utilisation du ticket restaurant avaient été mises en place pour soutenir le secteur après le premier confinement, avec notamment l’augmentation du plafond d’utilisation quotidien des titres-restaurant de 19 euros à 38 euros et leur utilisation les week-end et jours fériés. Un assouplissement qui était valable jusqu’à la fin de l’année et qui avait pour but de soutenir les établissements en utilisant les tickets qui n’avaient pas pu être utilisés au printemps.