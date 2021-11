Crédit immobilier : le Crédit Mutuel épargne le questionnaire de santé à ses clients

L'assurance emprunteur couvre les risques contre un éventuel défaut de paiement, comme le décès ou la maladie, et le questionnaire de santé vise à limiter celui-ci pour l'assureur. Le Crédit Mutuel a toutefois conditionné sa nouvelle mesure : il faut être âgé de 62 ans au plus, disposer d'un compte dans cette banque alimenté par ses revenus principaux depuis plus de 7 ans, et demander un prêt uniquement pour sa résidence principale, n'excédant pas 500.000 euros.