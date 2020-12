La pomme de terre, l'autre victime du confinement

La pandémie va-t-elle mettre en péril le bon vieux steak-frites ? Une chose est sûre, avec le confinement et la fermeture des restaurants, les stocks de Roseval et autres Bintje sont beaucoup plus difficiles à écouler. À Paris, le propriétaire de Patati Patata, un restaurant spécialisé dans la pomme de terre farcie, a ainsi vu son chiffre d’affaires fondre de 70%. Et avec lui les commandes de tubercules, qui sont passées d'une demi-tonne par semaine à 100 kilos aujourd'hui.

Alors pour limiter les pertes, il ne fait plus que de la vente à emporter au déjeuner, et a réduit son personnel de moitié. "Forcément, mon chiffre d’affaires a tellement baissé que je ne peux plus passer autant de commandes qu’avant, et automatiquement cela impacte aussi le paysan", soupire Ahmet Orum.