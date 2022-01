Dates, durée... Tout savoir sur les soldes d'hiver 2022

RÉCAPITULATIF - Les soldes ont commencé ce lundi dans quatre départements de l'Est de la France : la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges. Pour le reste du pays, il faut encore patienter quelques jours. LCI fait le point.

Les soldes, c'est (presque) parti ! Quelques jours à peine après le réveillon de Noël, la période des grandes réductions hivernale arrive à grands pas. Elles s'ouvriront, sur la majeure partie du territoire, le 12 janvier prochain à 8h du matin. Comme chaque année, plusieurs territoires débutent leurs soldes de manière décalée, à commencer par les départements de l'ancienne région Lorraine. Ainsi, les magasins de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges ont mis en place les réductions sur leurs produits dès ce lundi 3 janvier, pour s'aligner sur le Luxembourg. "On rhabille les enfants surtout pour l'hiver prochain", "on fait tous les magasins", lancent certains clients au 13H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article. En outre-mer, elles attendront encore plusieurs semaines : c'est le cas à Saint-Barthélémy et Saint-Martin (7 mai) ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon (19 janvier). Elles sont déjà passées à La Réunion (3 au 30 septembre 2021).

Réduites par la loi Pacte du 22 mai 2019, les soldes d'hiver dureront quatre semaines cette année. Cette disposition vise à intensifier leur impact sur le consommateur : comme leur durée est plus courte, ce dernier est incité à en profiter plus rapidement. Dans la majeure partie du territoire, elles s'étendront donc jusqu'au 8 février prochain. Si les dates des soldes sont imposées aux commerçants par la loi, ces derniers sont libres de choisir quand ils effectuent des rabais plus importants. Mais de manière générale, les magasins affichent de nouvelles démarques à partir de la deuxième semaine des soldes, et parfois, encore d'autres lors de la troisième semaine.

Faire de la place et de la trésorerie - Nicolas Marsicano, un commerçant messin

Les commerçants ont dû adapter leur fin d'année pour être prêts à solder dès ce début janvier, et la plupart y trouvent leur compte. "Au mois de février, on reçoit la collection du printemps/été. Il faut donc faire de la place et de la trésorerie", souligne Nicolas Marsicano, un commerçant de vêtements et accessoires pour hommes à Metz. "Le client profite de beaucoup de promotions pendant l’année. Aujourd’hui, je pense qu’il y en a un petit peu de trop", se désole, de son côté, Didier Baumgarten, commerçant en ameublement dans la commune mosellane.

Dans les magasins, les clients attendent avec impatience ces nouvelles promotions. "Il y a quand même de bonnes affaires. Mais il faut avoir repéré les prix avant pour éviter les arnaques", explique une cliente.

