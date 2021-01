Déploiement de la 5G : ce qu’en pensent les Français selon une étude Celside Insurance

La 5G, annoncée depuis plusieurs années comme une révolution des usages numériques, suscite le débat entre les "pour" et les "contre", entre ceux qui y voient une formidable avancée et ceux qui craignent des effets sur la santé, ou encore entre ceux qui louent des usages bénéfiques dans le domaine de la santé ou de la sécurité et ceux qui y voient un danger pour l’environnement… Alors qu’elle commence à être déployée sur le territoire, et en mettant de côté les polémiques, quel regard les Français portent-ils sur le déploiement de la 5G ? Sont-ils prêts à payer plus cher pour y avoir accès ? Quels sont les appareils qui les font rêver parmi les nouveautés mobiles compatibles 5G ? Pour le savoir, Celside Insurance, a mené une étude, en partenariat avec l’institut Harris Interactive, auprès d’un échantillon représentatif de la population française de 1 002 personnes.

Il en ressort que les Français sont très majoritairement favorables à l’arrivée de la 5G. 81 % des sondés se montrent enthousiastes à cette idée, notamment les plus jeunes (84 %). Notons que les attentes sont différentes selon les tranches d’âge. Pour les seniors, la 5G est gage de sécurité. Ils sont 17 % à espérer que la téléconsultation soit facilitée. Les moins de 35 ans, de leur côté, estiment que cette technologie leur offrira une connexion internet et un téléchargement plus rapides. Des éléments fondamentaux pour cette jeune génération, grande consommatrice de streaming de vidéos ou de jeux vidéo en ligne.