Diagnostics énergétiques : mauvaise surprise pour les propriétaires

Avec le projet de loi climat, le gouvernement organise la chasse aux "passoires thermiques", ces logements énergivores classés F et G. Résultat, le 1er juillet, un nouveau Diagnostic de performance énergétique (DPE) a été mis en place : selon ses critères, le gouvernement estimait dans le parc locatif privé à un peu plus de 500.000 le nombre de logements classés G en France, et environ 900.000 les logements classés F.

Depuis juillet, le diagnostic énergétique des logements ne se base plus sur les factures d'énergie, mais sur les caractéristiques du bâtiment (qualité de l'isolation, type de fenêtres, système de chauffage...). Par ailleurs, il s'établit toujours sur une échelle de sept lettres avec F et G comme plus mauvais score. Néanmoins, il est largement plus contraignant : "C'est beaucoup plus poussé. On va aller prendre la composition de base du mur, je vais y rajouter l'isolation, l'orientation, et ça, mis bout à bout avec les fenêtres, le système de chauffage, ça va me donner une lettre", explique David Gol, diagnostiqueur immobilier.

Le diagnostiqueur estime même la consommation énergétique annuelle. Elle sera communiquée aux futurs occupants. Vient ensuite le verdict de l'indice de performance, la fameuse lettre délivrée par un spécialiste en investissement. En cas de lettre F ou G, le logement sera dans le viseur des pouvoirs publics. Et pour imposer des travaux d'isolation dans les 1,6 million "passoires thermiques" de France, les logements dans la classe G devraient être interdits à la location en 2025 et les logements F en 2028. Bonne nouvelle toutefois, le rapport pointe très clairement les zones et les coûts des travaux prioritaires.