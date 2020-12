Que faire de l’argent reçu à Noël et pour les fêtes de fin d’année ?

Si chaque année à Noël les enfants attendent avec impatience de pouvoir déballer leurs cadeaux au pied du sapin, les plus grands se contentent souvent eux d’ouvrir une enveloppe contenant des billets ou un chèque. La pratique s’avère bien plus simple et rapide que de vouloir dénicher le cadeau parfait, sans compter qu’il existe aussi le risque d’offrir un présent pas du tout au goût de son destinataire. Voici quelques conseils pour bien utiliser ces étrennes.

Si vous avez prévu de conserver ces sous pour financer un projet que vous préparez mais qui n’aura pas lieu dans l’immédiat comme un voyage par exemple, ou si l’argent vous a été offert pour vous aider à payer une grosse dépense comme l’achat d’une voiture et que vous devez encore économiser avant de vous rendre chez le concessionnaire, il sera alors plus avantageux de ne pas conserver votre argent sur le compte courant (non rémunéré) et de placer vos sous sur un livret bancaire en attendant.

Vous pourrez choisir un livret de l’épargne réglementée comme le livret A ou le LDDS par exemple, qui affichent un taux d’intérêt de 0,5 % et qui ne sont pas fiscalisés (vous n’avez pas d’impôt ou de taxe à payer sur les gains réalisés). Mais vous pouvez aussi vous tourner vers des livrets bancaires maison qui peuvent présenter des taux plus avantageux mais qui sont fiscalisés (vous payez les prélèvements à 17,2 % ainsi que l’impôt sur le revenu si vous en êtes redevable). Dans les deux cas, votre épargne est garantie et vous pouvez récupérer vos sous à tout moment.

