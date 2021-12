Du réveillon de Noël à celui du Nouvel An, faut-il se mettre à la diète ?

À quelques jours du prochain réveillon, certains décident de faire une diète après des repas de fêtes souvent bien riches. Les vidéos fleurissent sur Internet à ce sujet, et chacun a ses propres astuces. "Moi je saute des repas. Enfin, je prends par exemple un yaourt à un repas", explique ainsi une passante. "On réduit un peu les calories, on mange plus de salades", assure de son côté un père de famille.