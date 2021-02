E-commerce : combien ça rapporte d'investir dans une SCPI logistique ? AdobeStock

Avec des rendements plus élevés que des placements classiques comme l’assurance-vie en fonds eu-ros, les Sociétés civils de placement immobilier ont le vent en poupe. Ces structures d’investissement de placement collectif proposent de nombreuses formules et permettent de diversifier son épargne. Avec l’essor du e-commerce, investir dans une SCPI logisitique peut s’avérer payant.

Pour placer son argent avec un bon rendement, les investisseurs immobiliers connaissaient les SCPI de bureaux, de commerces, les SCPI diversifiées et les SCPI européennes. Depuis l'épisode du Covid-19, ils ont découvert les SCPI logistiques et en sont friands pour investir leur épargne. Cette tendance apparaît en effet comme un axe majeur pour investir en SCPI et profiter de rende-ments élevés pour placer leur argent en 2021. Découvrons avec La Centrale des SCPI, la plateforme digitale en SCPI n°1, pourquoi les Français succombent par milliers à ce placement d'épargne immobilière bien plus performant qu'une assurance-vie en fonds euros ou que l'achat d'un appartement locatif.

Comment fonctionne l’immobilier logistique et de e-commerce ?

L’immobilier logistique se définit comme la partie du secteur de l’immobilier permettant d’acquérir ou de louer des entrepôts et des locaux d’activités. Cette typologie d’actifs est elle-même composée de différents types d’entrepôts allant des entrepôts de grande hauteur aux plateformes logistiques robotisées acheminant 24h/24h les produits commandés sur Internet sans oublier les entrepôts plus petits situés au cœur des centres-villes. L'immobilier logistique est partout même s'il se fait discret. L'envolée du e-commerce a eu un impact considérable sur le marché immobilier français. La nécessité d’effectuer les livraisons toujours plus rapidement a ainsi conduit à localiser des entrepôts avec des emplacements premium afin d’offrir un service logistique performant. Sans l'immobilier logistique, nous ne pourrions pas être approvisionnés de notre nourriture ou même des vaccins contre le Covid-19. L'immobilier logistique est un maillon essentiel de l'économie du XXIe siècle et indispensable au bon fonctionnement de la société.

Pourquoi les SCPI sont-elles l’outil parfait pour investir son épargne en immobilier logistique ?

Les SCPI logistiques offrent d’abord des rendements très supérieurs à d'autres supports d'épargne dépassés comme le PEL ou l'assurance-vie en fonds euros. Il s’agit ensuite d’une classe d’actifs dé-fensive et particulièrement porteuse pour investir son épargne autour de 6 % net. En effet, la demande de ce type d’actifs est croissante, notamment dans les zones urbaines très densément peu-plées. En outre, la valorisation des biens logistiques poursuit sa hausse tout comme celle des loyers. Toutefois, concrétiser un investissement en immobilier logistique ne peut être le fait que de sociétés de gestion de SCPI spécialisées, à l’image d’Alderan qui a créé la SCPI Activimmo, SCPI de rendement à capital variable achetant du patrimoine dans les meilleurs bassins d’emplois et de population. Il est en effet certain que l'emplacement deviendra le facteur le plus important pour asseoir la réussite d'une SCPI logistique. Enfin, la faible concurrence immobilière permet d’acheter des actifs immobiliers au bon prix, c’est-à-dire sans surcote excessive pour dégager un maximum de rendement.

Où acheter des SCPI logistiques et de e-commerce sans se tromper ?

Le meilleur moyen de ne pas se tromper pour acheter ses SCPI logistiques est de faire appel à une société spécialisée dans le conseil aux épargnants, à l’image de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), le premier réseau d’épargne digitale Français. Il est de surcroît très facile d’investir en ligne sur une SCPI logistique depuis chez soi en utilisant SCPI-SIGN l'outil de signature électronique développé par La Centrale des SCPI. Investir dans l'immobilier sans se déplacer est un des nombreux luxes du placement en SCPI. Les SCPI logistiques sont très rentables en raison notamment de l’essor fantastique d’Internet et par ricochet du commerce en ligne. Leur rendement élevé permet également d’améliorer significativement son pouvoir d’achat. Investir en SCPI e-commerce et logistique est le bon choix si l’on a des liquidités à placer. Le ticket d’investissement moyen se situe autour de 30 000 euros. Par exemple, un épargnant qui a investi 50 000 euros sur la SCPI Activimmo a gagné 3025 euros net sur son compte bancaire grâce à son rendement de 6,05 % en 2020. La même somme sur une assurance-vie en fonds euros lui aurait rapporté autour de 600 euros en prenant pour base de calcul un rendement de 1,20 % pour une assurance-vie en fonds euros. La SCPI logistique a donc rapporté 5 fois plus à l’épargnant que son contrat d’assurance-vie en fonds en euros. On comprend donc mieux pourquoi les rachats et clôtures d’assurances-vie en fonds en euros se multiplient depuis plusieurs années ! Il est toutefois judicieux, comme le suggère La Centrale des SCPI (01.44.56.00.23), de mixer des SCPI logistiques avec d’autres SCPI thématiques, notamment des SCPI Européennes, afin de se construire un patrimoine immobilier tourné vers l’avenir. Comme le note Gabriela Kockova, manager au sein de La Centrale des SCPI : "Nous conseillons par exemple de mixer une SCPI logistique comme Activimmo avec une SCPI Européenne multi-sectorielle pour augmenter la performance. Nous constatons une recrudescence d'appels sur notre pôle conseil au 01 44 56 00 23 depuis le Covid-19 .La SCPI constitue pour les épargnants français une bouée d’oxygène pour réaliser un placement d’épargne !" Bien placer son argent et investir intelligemment dans l'immobilier est à la portée de tous si l'on adopte les bons réflexes en 2021. Plus question de se faire piéger avec des placements hasardeux, mieux vaut se positionner sur des produits robustes comme la SCPI. "Acheter un appartement pour le louer ou souscrire une assurance vie en fonds euros à sa banque, c’était le monde d'avant. Aujourd'hui pour gagner de l'argent avec un risque réfléchi, on achète de la SCPI , le placement immobilier qui rapporte" conclut Laurent Fages , consultant au sein du site d'informations gratuit La Centrale des SCPI , www.centraledesscpi.com. Découvrez en images la SCPI de logistique :