Hausse de la consommation : quels secteurs en profitent le plus ?

Certains secteurs ont davantage profité que d'autres de cette frénésie d'achats. Sur le seul premier jour de réouverture, les Français ont été friands d'articles de sport, avec un bond de +48% par rapport à 2019. Les vacances approchant, certains acheteurs, sollicités dans notre reportage en tête d'article, se préparent pour l'été. La deuxième plus forte hausse concerne l'informatique et les produits électroménagers, soit une hausse de +30% par rapport à il y a deux ans, et l'ordinateur portable reste le produit star : "Après le confinement, on reste sur des produits-phares telle que la micro-informatique, les ordinateurs, les imprimantes, les écrans de téléviseurs, les enceintes d’extérieur", assure Stéphane Bonnefoy, responsable chez Boulanger, interrogé dans notre reportage.

Même engouement du côté du bricolage. On observe une hausse de +30% par rapport à juin 2019 alors que, paradoxe, les magasins étaient restés ouverts pendant le confinement. Depuis, les terrasses des cafés et restaurants sont prises d'assaut par les jeunes, les premiers à plus dépenser. "Ce sont ceux qui sortent le plus", confirme Pascale Hebel, économiste, dans notre sujet. "Dans les transactions bancaires, on a une vraie hausse de +23% sur les bars, les restaurants, les sorties."