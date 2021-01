Électroménager : quelle forme va prendre le nouvel étiquetage énergétique en 2021 ?

L'excitation laisse place à la surprise lorsque Medhi reçoit son nouveau réfrigérateur. Ce consommateur se retrouve avec deux étiquettes énergétiques différentes entre les mains. "Je pensais justement que j'avais acheté avec la norme A++ qui est selon moi beaucoup plus économique. Et là quand je déballe (la notice, ndlr), je me rends compte que finalement c'est un E", déplore le client devant les caméras de TF1. Une erreur qui a en effet de quoi décevoir.

Afin d'éviter de nouvelles désillusions chez d'autres consommateurs, la réglementation Européenne s'apprête à donner un nouveau visage à la classification énergétique des produits électroménagers, vieille de plus de vingt-cinq ans. Et pour cause : cette notation n'est pas seulement d'un autre siècle, elle est devenue obsolète.

Traditionnellement, le A +++ distingue les produits les moins gourmands en énergie à l'inverse du G qui correspond aux produits qui ont encore de nombreux progrès à faire en termes de respect de l'environnement. Cependant depuis plusieurs années, une grande partie des produits est désormais bien classée. Une bonne nouvelle pour la planète, mais une source de confusion pour les consommateurs. Difficile de s'y retrouver quand A et A+ deviennent les "moins performants" du marché.

Ils vont ainsi disparaître dès le 1er mars 2021 au profit d'une échelle plus compréhensible de A à G, comme l'indique le tableau ci-dessous réalisé par l'Agence de la transition écologique (ADEME).