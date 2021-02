Élevés en cage, en plein air ou bio ? Comment bien choisir ses œufs

"Le problème avec nos boîtes d'œufs, c'est qu'elles ne sont pas très grosses. Donc forcément, quand on a beaucoup d'informations à noter dessus, on ne va pas avoir de grosses indications. Le plus simple c'est d'ouvrir la boîte et regarder sur l'œuf", précise Maxime Chaumet, secrétaire général du Comité national pour la promotion de l'œuf.

Sur le produit, un code indique sa provenance. Des lettres et des chiffres importants pour le consommateur, mais aussi pour les industriels et les producteurs. Les codes 0 et 1 sont les plus achetés, les plus coûteux aussi. Produire des œufs bio ou label Rouge, c'est plus cher pour les éleveurs. Ils doivent respecter des normes strictes pour le bien-être animal.