Emploi d’un salarié à domicile : le crédit d'impôt deviendra "instantané" en 2022

Prenons l’exemple d’une heure de ménage à 22 euros : un particulier paye actuellement cette somme lors de la prestation et récupère auprès du fisc 50% de la somme engagée, c'est-à-dire 11 euros, mais seulement l’année suivante. Avec cette réforme - actuellement expérimentée par les services fiscaux pour seulement 150 personnes dans le Nord et à Paris -, ce même particulier ne paiera plus que 50% du coût réel de la prestation, soit 11 euros. L'État se chargeant de régler l'autre moitié directement auprès du salarié ou de l'entreprise prestataire.

C'était une mesure très attendue qui va permettre de redonner du pouvoir d'achat aux foyers. Un "crédit d'impôt instantané" entrera en vigueur "tout début 2022" pour les particuliers employant directement une aide à domicile, et vraisemblablement trois mois plus tard pour ceux qui rémunèrent leur femme de ménage, leur jardinier ou leur baby-sitter par l'intermédiaire d'une entreprise prestataire, a annoncé ce jeudi le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt.

Ce dispositif sera "aussi un moyen de lutte contre le travail non déclaré", puisqu'il "dispense de faire une avance de trésorerie", a précisé Olivier Dussopt. Ce que confirme le président de la Fédération du service aux particuliers (Fesp), Maxime Aïach, qui s'est félicité de cette annonce : "On estime que 30 à 40% de l'activité se fait encore au noir. Mais avec ce mécanisme, nous pensons qu'il n'y aura plus aucun intérêt" à ne pas déclarer son employé, a-t-il indiqué, ajoutant que ce secteur "pèse" 1,5 million d'emplois en France.

Didier Chateau, le PDG de l’enseigne Générale des Services, voit aussi dans ces annonces de très belles perspectives : "La déclaration du Ministre sur la pérennisation du crédit d’impôt et le versement immédiat permettant de ne payer que 50% est un dispositif qui va immédiatement rencontrer un fort succès auprès des Français (comme en Suède et en Belgique) car il sécurise l’achat de services, élimine tout intérêt au travail dissimulé et augmente immédiatement le pouvoir d’achat des particuliers", a-t-il déclaré dans un communiqué.