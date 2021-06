En réaction à la pandémie, les ventes de camping-cars ont explosé

Autre tendance qui se dessinait déjà avant le confinement, le fourgon aménagé. Une entreprise en a fait son activité principale : les véhicules arrivent vides et ressortent habitables pour un prix de base plus abordable que les camping-cars. "Entre 3000 et 5000 euros pour des petites cellules, on peut réussir à avoir un véhicule qui soit bien isolé, habillé avec un espace couchage confortable", explique un salarié de l’entreprise. Ici, le carnet de commandes est plein jusqu’à la fin de l’année et la clientèle a évolué. "Ça se démocratise, au tout début, on avait quand même une clientèle plutôt jeune. La moyenne d’âge est de plus en plus élevée, on a beaucoup de retraités qui nous appellent", affirme un autre salarié.