Intégrer des panneaux solaires à son jardin, mode d’emploi

Contrairement au charbon ou au pétrole, le soleil fait partie des sources d’énergie qui ne s’épuisent pas. En d’autres termes, c’est une ressource renouvelable et infinie, et qui produit une énergie propre – sans effet néfaste sur l’environnement. Bref, il a tout pour plaire… Et d’ailleurs, il a la cote.

Si c’est bien souvent le panneau sur le toit qui l’emporte, vous n’imaginez pas toutes les solutions qui s’offrent à vous ! En matière d’endroits stratégiques et discrets, on peut par exemple citer le carport, la serre et l’abri de jardin, qui en plus d’abriter véhicules, cultures et tondeuses, accueillent volontiers des panneaux solaires.

Par ailleurs, on trouve sur le marché des alternatives aux traditionnels panneaux photovoltaïques, comme les tuiles solaires qui se substituent aux couvertures traditionnelles – ardoise, terre cuite – et transforment directement les rayons du soleil en énergie électrique… Une solution à la fois esthétique et astucieuse !

Pour terminer, les dispositifs de production solaire peuvent également être installés derrière un merlon – une levée de terre – ou un mur de soutènement, ou encore en contrebas du jardin, de manière à coller à sa physionomie. Bref, les options changent en fonction de l’espace extérieur… Mais on vous conseille pour bien choisir celle qui est adaptée au vôtre de faire appel à un architecte paysagiste comme My Living Bloom, qui saura vous conseiller au mieux. À vous de jouer !