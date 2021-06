Assurance-vie en fonds euros : est-ce le moment de procéder à des rachats partiels ?

Faut-il faire des rachats partiels de vos contrats d’assurance-vie en fonds en euros ? C’est la question que se posent de plus en plus d’épargnants déçus par la performance de ce support depuis plusieurs années. Mais où replacer l’argent d’un contrat d’assurance-vie en fonds en euros ? En 2021, le dévolu des Français se porte sur un placement d’épargne immobilière : la SCPI. En effet, ce placement peut rapporter jusqu’à 6% nets pour les meilleures d’entre elles.

Bien entendu, un investissement en SCPI nécessite une prise de risque mesurée plus importante que la détention d’un contrat d’assurance-vie en fonds en euros. Le fonds en euros présente des atouts et il convient donc avant toute chose de bien définir les objectifs d’investissement de l’épargnant.

L’effet covid-19 a créé un électrochoc auprès des Français qui se sont de plus en plus interrogés sur la pertinence de la détention d’un contrat d’assurance-vie en fonds en euros. On a ainsi vu les rachats partiels de contrats d’assurance-vie en fonds en euros augmenter significativement au profit d’une alternative comme la SCPI de rendement.

Les Français ont compris que le fonds en euros des assurances-vie n’était plus forcément le seul et unique placement pour faire travailler leur argent. La performance moyenne de 1,08 % nets en 2020 vient conforter cette analyse implacable. Le fonds en euros présente tout de même un intérêt patrimonial de par sa garantie du capital mais la baisse de son rendement conduit à ne pas s’en contenter aujourd’hui dans un patrimoine équilibré.

Si procéder à un rachat partiel de son contrat d'assurance-vie en fonds en euros est facile, il vaut mieux recourir à des spécialistes pour se constituer un portefeuille SCPI sur mesure une fois l'argent récupéré.



Parmi les investisseurs récents figurent deux personnes qui ont acheté respectivement pour 50 000 euros et pour 140 000 euros de parts de SCPI. Ces deux clients avaient procédé à des rachats partiels de leurs contrats. Il ne s'agit donc pas d'un phénomène marginal.

Le premier investisseur a sélectionné deux SCPI thématiques d'avenir : la santé et le commerce en ligne. Un choix intéressant puisque ces deux produits ont eu des rendements compris entre 5% et 6% en 2020. Le second épargnant a choisi une SCPI investie en Europe sur une multitude de secteurs avec un rendement très attractif.

Il n'est jamais trop tard pour reprendre en main la gestion de son patrimoine. Les Français savent qu'il ne faut plus se contenter aujourd'hui du seul fonds en euros pour placer son argent. Pour préserver le pouvoir d'achat de son épargne, il est conseillé d'investir également sur un support rémunérateur qui a fait ses preuves comme la SCPI. Investir en SCPI est très simple mais cependant, il est fondamental de s'entourer de professionnels des SCPI.

À l'aube de l'été 2021, les Français ne peuvent plus se contenter du seul fonds en euros de leurs contrats d'assurance-vie comme ils pouvaient le faire jadis. La SCPI de rendement s'impose petit à petit comme un excellent complément voire une alternative pour muscler son pouvoir d'achat. Réduire la voilure sur le fonds en euros avec des rachats partiels n'est plus un tabou dans le paysage de l'épargne post covid-19.