Épargne : quel est le bon coin pour investir en immobilier ?

La SCPI de rendement s’est placée comme la référence des solutions d’épargne et a même détrôné l’assurances vie en fonds euros dans le cœur des Français. Plus d’un million d’épargnants ont déjà fait le choix d’investir en SCPI et délaissent les traditionnelles façons d’investir en immobilier. Pourquoi les Français raffolent-ils autant de la SCPI pour épargner ?

L’immobilier ancien est devenu trop cher. Il n’est pas rare que le prix des appartements dans les grandes villes soit si élevé qu’il devienne une vraie barrière pour les épargnants. Qui prendrait le risque de surpayer un appartement dans un monde en constante mutation ? Sans parler de la souffrance psychologique d’avoir à gérer des loyers impayés ou d’éventuelles dégradations de son bien. Personne !

Les biens en LMNP (loueur meublé non professionnel) ou encore sous le dispositif Pinel connaissent également une flambée injustifiée de leurs prix d’achat. Ce qui engendre comme conséquence directe une rentabilité souvent très faible. Enfin, ce type d’investissement est soumis à des règles administratives complexes et contraignantes. Mieux vaut passer son chemin et étudier d’autres pistes pour investir son argent en immobilier.

Pour profiter des performances de l’immobilier, de plus en plus d’investisseurs souscrivent aux SCPI ou société civile de placement immobilier dont les rendements dépassent 6% nets pour les meilleures SCPI du marché en 2020. L’un des grands avantages de la SCPI est son mode de fonctionnement simple et accessible à tous les épargnants (retraités, salariés, cadres, chef d’entreprise…)

Les SCPI de rendement permettent de se constituer un patrimoine immobilier beaucoup plus facilement qu’avec un achat immobilier traditionnel. Ce produit d’épargne immobilière permet de poursuivre plusieurs objectifs : augmenter son pouvoir d’achat, préparer sa retraite, faire fructifier son capital.

Contrairement à un achat immobilier qui nécessite de passer chez le notaire, les SCPI peuvent être achetées 100% en ligne. L'achat de SCPI est devenu très tendance et très rapide.

Il importe de savoir comment faire pour sélectionner les bonnes SCPI. En effet, il en existe autour de 200 différentes. Mieux vaut donc étudier des classements et des comparatifs afin d'affiner subtilement son choix. Ces palmarès et analyses SCPI évitent d'avoir à éplucher tous les rapports annuels et les bulletins d'information édités par les sociétés de gestion.

Rappelons que les SCPI investissent majoritairement en immobilier tertiaire en France et en Europe (bureaux, commerces, entrepôts, immobilier logistique, immobilier de santé, la petite enfance et l’éducation). Petit plus pour les SCPI investie en Europe, l’épargnant n’est pas soumis aux prélèvements sociaux et bénéficie d’une fiscalité avantageuse sur les loyers perçus.

Les meilleures SCPI ont rapporté plus de 6% nets en 2020. Avec ces taux de rendement compétitifs, on comprend mieux pourquoi la SCPI a détrôné tous les autres placements d’épargne et connaît un fort engouement en ce début d’année.