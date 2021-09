Votre assurance-vie en fonds euros va-t-elle droit dans le mur ? AdobeStock

INVESTISSEMENT - Vous l'avez sûrement remarqué, votre assurance vie en fonds euros a du plomb dans l'aile ! Dans ces conditions, comment opérer les bons choix pour stopper l’hémorragie de votre contrat ? Des solutions fiables peuvent rapidement réoxygéner votre argent comme la SCPI ou Société Civile de Placement Immobilier.

L'avenir se gâte pour les détenteurs d'un contrat d'assurance vie en fonds euros. Selon nos projections, le taux d’intérêt moyen en 2021 devrait s'établir à seulement 0,90 % avant les prélèvements sociaux, soit autour de 0,75 % après la ponction de l'État. Le temps semble venu de réaliser des arbitrages et de se diriger vers d'autres supports plus juteux, comme la SCPI, le placement qui rapporte ! Découvrez notre enquête pour trouver un placement alternatif à votre assurance-vie en fonds euros.

Où s'arrêtera la chute de votre assurance-vie en fonds euros ?

Difficile de prévoir l'avenir mais depuis 20 ans le taux d’intérêt de l'assurance-vie en fonds euros ne cesse de baisser ! Pour rappel, il s'échelonnait à 5,30 % en 2000 pour un atterrissage attendu autour de 0,90 % cette année, soit une chute vertigineuse de 83 % ! Bientôt les fonds euros rapporteront-ils encore moins qu'un livret A (0,5 %) ? Sans compter que si l'on retire l'inflation prévue cette année (2 %), le rendement de votre assurance-vie en fonds euros sera négatif ! La conséquence est une perte immédiate de votre pouvoir d'achat sur l'année 2021. C'est la double peine ! Au vu de ces éléments, extraire une partie de l'argent de votre contrat pour l'investir ailleurs apparaît un

Pourquoi effectuer un rachat partiel d'assurance-vie en fonds euros ?

C'est généralement la solution qu'adopte la majorité des épargnants, c'est souple, rapide et cela permet de sortir progressivement son argent de son assurance-vie en fonds euros en pesant les avantages et les inconvénients. Une fois votre ordre de déblocage lancé, votre banque ou votre assureur vous versera votre argent sur votre compte courant sous 3 semaines en moyenne. À vous ensuite de les investir autrement, en choisissant un support comme la SCPI qui peut distribuer des loyers potentiels jusqu’à 6 % nets. Comme l'indique, Véronique Baron, Directrice Associée de La Centrale des SCPI : "Les clients qui nous appellent au 01 44 56 00 23 pour acheter des SCPI, sont soulagés d'avoir trouvé une alternative à leurs assurances-vie en fonds euros. Ils sont contents de pouvoir muscler leur épargne et de profiter de leurs gains". Autre indicateur du désamour, le nombre total de clôtures de contrats d'assurances-vie en fonds euros est lui aussi en progression, un signal fort de la déception de certains épargnants face aux mauvaises performances récurrentes. Petit conseil : pour faire aboutir votre rachat d'assurance vie en fonds euros, soyez ferme avec votre banque ou assureur pour récupérer vos fonds rapidement. Ces derniers feront des pieds et des mains pour tenter de vous retenir dans leur filet. Il faut être déterminé car la liberté de votre argent sera mieux récompensée chez d'autres acteurs. Il suffit de jeter un coup d’œil sur le site de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), pour s'en convaincre !

Que faire de l'argent récupéré sur votre contrat d'assurance-vie en fonds euros ?

Après avoir passé au crible une multitude de possibilités d'investissements parmi lesquelles l'achat d'un appartement locatif, l'ouverture d'un PER ou encore la réalisation d'un portefeuille boursier, un placement sort du lot et fait l'unanimité des professionnels de la gestion de patrimoine : la SCPI ou Société Civile de Placement Immobilier. La SCPI permet d'investir en immobilier sereinement sans avoir à acheter un appartement et à en supporter tous les problèmes (loyers impayés, dégradations, vacance locative...). Investir en immobilier redevient rentable ! Comme le souligne, Laurent Fages, l'un des experts du site La Centrale des SCPI, passage obligé pour les futurs investisseurs en SCPI : "La majorité des épargnants qui appellent La Centrale des SCPI au 01 44 56 00 23 sont d'abord désireux d'informations et de renseignements sur le fonctionnement de la SCPI. Statistiquement, ils sont ensuite 98 % à adhérer une fois le mécanisme de la SCPI bien assimilé." Pas étonnant que les épargnants se ruent littéralement sur les SCPI depuis des décennies puisque les meilleures SCPI ont rapporté plus de 6 % nets en 2020. Cela devrait être également le cas sur l'année 2021. Si l'on place 50 000 euros sur une SCPI avec un objectif de rendement de 6 %, on peut viser une rémunération annuelle de 3 000 euros. Plus attractif que la plupart des offres bancaires.

C'est quoi au juste une SCPI ?

La SCPI ou Société Civile de Placement Immobilier permet à un épargnant d'investir sur un fond immobilier pesant plusieurs milliards d'euros et de percevoir chaque trimestre un loyer sur son compte bancaire. La SCPI regroupe tous les avantages de l'immobilier sans les inconvénients. La gestion du parc immobilier est assurée par une société de gestion et l'investisseur est totalement déchargé du stress inhérent à l'investissement immobilier locatif. Créée il y a plus de 60 ans, la SCPI fait des milliers de nouveaux adeptes chaque mois avec probablement une collecte record en 2021. Les épargnants affichent leur satisfaction devant un placement qui peut leur rapporter jusqu’à 6 % nets par an. D’après La Centrale des SCPI, ce phénomène devrait s'accentuer sur les prochaines années : "Avec l'érosion des fonds euros, les Français sont à la recherche de nouveaux débouchés pour leur épargne. Incontestablement, c'est la SCPI qui a remporté la bataille face aux autres placements. Elle est devenue le placement star et elle n'est pas près de descendre de son trône" souligne Théo Darroman de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com)

Pourquoi les Français raffolent autant des SCPI lorsqu’il souhaite placer leur argent ?

Les raisons du succès des SCPI sont nombreuses et il serait trop long de toutes les lister ici Voici les avantages principaux à retenir lorsqu’on veut investir son argent en SCPI. D'abord, un ticket d'entrée accessible à tous les budgets : vous avez 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros ou plus à investir. Vous pourrez calibrer votre achat de part de SCPI très précisément à l'euro prés. L'argent investi en SCPI provient de quatre principales sources d’après La Centrale des SCPI, le réseau d'épargne digitale spécialisé. À savoir : des rachats d'assurances vie en fonds euros, des ventes de biens immobiliers, des ponctions sur les livrets bancaires, des héritages à placer. Après avoir mûri leur réflexion et effectuer des multitudes comparaisons, presque tous les investisseurs choisissent d'emprunter la route qui mène à la SCPI. Ensuite, la SCPI est un placement qui convient à toutes les catégories socioprofessionnelles : cadres, retraités, employés, chef d'entreprise... Tout le monde trouvera son bonheur à souscrire des parts de SCPI pour dynamiser son argent. La SCPI s'adapte aussi à tous les âges, que vous soyez âgé de 30 ans ou de 70 ans, vous y trouverez votre compte ! De plus, la SCPI peut aussi être un outil de transmission pertinent. Enfin, le grand luxe de la SCPI est de permettre aux épargnants d'investir en immobilier sur des secteurs porteurs à travers la France et l'Europe. Une tâche impossible à réaliser par soi-même. Vous pourrez ainsi composer un portefeuille de SCPI sur mesure avec des SCPI investies sur le secteur de la santé, des SCPI investies sur le secteur de la logistique, des SCPI investies sur le continent Européen, des SCPI investies sur de l'immobilier résidentiel... Les SCPI couvrent tous les champs possibles pour investir en immobilier. En exclusivité, le leader de la vente de SCPI en France, La Centrale des SCPI nous dévoile le montage qui rencontre actuellement le plus grand succès sur son site internet ou l'on peut acheter des SCPI en ligne en quelques clics. "Le portefeuille SCPI qui rencontre la faveur des investisseurs se composent à 50 % de SCPI Européennes, à 25 % de SCPI de santé et à 25 % de SCPI logistique. Cette diversification permet de doper le rendement global de votre montage" souligne Thibault Le Coail, l'un des experts de La Centrale des SCPI.

Où se renseigner si l'on souhaite acheter des parts de SCPI ?

Comme souvent, le meilleur choix se trouve sur Internet et l'achat de part de SCPI ne déroge pas à la règle. Le site SCPI le plus complet est celui de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), il est à la fois pédagogique et utilise les dernières normes technologiques. Vous pourrez souscrire sur le site de La Centrale des SCPI aux meilleures SCPI du marché sans aucun surcoût et vous obtiendrez gratuitement toutes les explications sur le fonctionnement des SCPI. Le piège à éviter est d'acheter ses parts de SCPI auprès de sa banque car votre choix sera extrêmement restreint et le conseil limité. Comme le souligne Charles Collot, consultant senior au sein de La Centrale des SCPI : "Notre vocation est de proposer le meilleur choix à nos clients pour faire travailler au mieux leur argent. Nous voulons nous différencier des banques et des assureurs souvent obnubilés par l'atteinte d'objectif purement commerciaux." On comprend mieux pourquoi transférer une partie de son contrat d'assurance-vie en fonds euros sur de la SCPI est une option qui est rentrée dans les mœurs. La SCPI de rendement délivre une performance solide qui peut culminer jusqu’à 6 % nets pour les meilleures SCPI du marché. La SCPI a en outre fait preuve de résilience face au Covid-19 et le rendement moyen de l'année 2021 semble s'orienter à la hausse par rapport à celui de 2020. Comme l'indique Théo Darroman, l'un des experts du site d'informations La Centrale des SCPI (01 44 56 00 23) : "Détenir des parts de SCPI sera aussi commun que d'avoir un compte courant dans quelques mois. Attention tout de même à bien sélectionner vos parts de SCPI en faisant appel à des vrais spécialistes." Nul doute que la SCPI va continuer à séduire les Français désireux d'investir leur argent ailleurs que sur une assurance-vie en fonds euros aux performances inquiétantes.

Avertissement L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers. Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial. Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.