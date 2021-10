EXCLUSIF - Achats en ligne : alerte aux jouets dangereux

Des contrôles qui malheureusement ne suffisent pas à voir le marché français inondé de produits non conformes sinon dangereux. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) teste en laboratoire la résistance des jouets pour enfants vendus sur les sites de vente en ligne (Wish, Joom, Aliexpress…) afin de vérifier s’ils présentent ou non un risque.

Sur 450 produits ciblés, 63% sont non conformes aux normes françaises et 28% représentent un danger comme la peluche que vous pouvez voir dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Un jouet vendu seulement huit euros. "On va venir regarder avec la sonde d’accessibilité qui symbolise le doigt d’un enfant. Effectivement la sonde rentre bien dans le produit. On a accès à la bourre et donc un enfant pourrait être amené à l’avaler", explique une chercheuse.

La plupart du temps, rien n’indique un danger potentiel. Exemple avec un coffret de peinture. "Comme on peut le constater, il a tous les marquages qui sont réglementaires mais les analyses qu’on a effectuées nous montre qu’il y a une dangerosité. C’est la présence de métaux lourds à l’intérieur de la peinture au doigt", embraye Bertrand Hoareau. Ce responsable de l’unité scientifique du laboratoire SCL, basé à Marseille, a retrouvé du plomb et des substances cancérigènes.