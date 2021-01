Vers une hausse de près de 2% des tarifs d'électricité dès le 1er février ?

Depuis plusieurs années, la facture est en constante augmentation, avec une hausse en moyenne de 3,2% par an. Après la publication de ce document, la CRE devra formaliser sa proposition tarifaire au gouvernement, chargé de trancher. Cette information est révélée alors que l'exécutif a assuré mardi que la France ne risquait pas d'être plongée dans le noir cet hiver malgré les tensions sur l'approvisionnement électrique.

"Les Français et les Françaises seront approvisionnés sans difficulté et nous ne risquons aucun blackout. Nous ne serons en aucun cas confrontés à des situations de blackout, donc de coupures massives et non contrôlées sur le réseau. La sécurité de notre approvisionnement électrique est tout à fait garantie", a déclaré au Sénat la secrétaire d'État à la biodiversité, Bérangère Abba.