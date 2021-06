UFC-Que choisir lance une pétition contre "l'aberration de la TVA sur les taxes énergétiques"

L'UFC-Que choisir a passé nos factures d'électricité au crible. Résultat : ce lundi, l'association de défense des consommateurs dénonce "l'aberration" de la TVA sur les taxes énergétiques, qui viennent alourdir les factures d'électricité et de gaz. En guise de protestation, l'UFC-Que choisir a lancé une pétition pour dire "halte à l'escalade fiscale". De quoi parle-t-on exactement ? Ces taxes énergétiques représentent sur un an "57 euros sur les factures des ménages chauffés à électricité (1 milliard au global !) et 48 euros pour les ménages chauffés au gaz".

La TVA s'ajoute en effet à certaines taxes et contributions, qui représentent environ un tiers de la facture. Plus concrètement, si vous êtes un particulier, vous payez une TVA à 5,5% sur le montant de votre abonnement d'électricité en plus d'une "contribution tarifaire d'acheminement" (CTA), destinée à financer les droits spécifiques d'assurance vieillesse des personnels du secteur électrique et gazier. Par ailleurs, une TVA à 20% est aussi appliquée à la contribution au service public de l'électricité (CSPE) et aux taxes sur la consommation finale d’électricité (TCFE).