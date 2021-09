Faire confiance aux banques en ligne, bonne ou mauvaise idée ?

"L’argent n’a pas d’odeur", affirmait l'empereur romain Vespasien. Nous le touchons de moins en moins (plus de billets en main), nous n’entendons plus ses pièces glisser dans les caisses enregistreuses et désormais, dans une dizaine de banques françaises, nous ne le voyons plus dormir dans des coffres. 5 millions de clients ont en effet déjà choisi de confier toute ou une partie de leurs économies à des banques en ligne, dépourvues d’agences physiques, exclusivement accessibles par internet ou sur des applications mobiles. Fortuneo, Boursorama ou encore N26 proposent des solutions pertinentes et comparables à leurs homologues physiques. S’il ne faut pas hésiter à se lancer, aux vues des nombreux avantages qu’elles offrent, il faut, comme souvent, rester attentif à de petites lignes sur les contrats.