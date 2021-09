Faut-il déclarer aux impôts les ventes sur Le Bon Coin ou Vinted ? Le 20H vous répond

Non, c’est rare pour le particulier "lambda". Il y a deux conditions à respecter pour échapper aux impôts. D’abord, les ventes doivent rester occasionnelles, ce ne doit pas êtrevotre activité professionnelle. Deuxièmement, les prix que vous pratiquez ne doivent pas dépasser 5.000 euros l’unité.

Je revends mes vieilles affaires sur Vinted et le Bon Coin. Est-ce que je dois déclarer aux impôts ces ventes entre particuliers ?

Vous devrez aussi respecter ce plafond : 120 nuitées par an. Il est commun à toutes les villes soumises à la loi ELAN sur la location de meublés touristiques . Sachez aussi que vous n’échapperez pas aux impôts, si les revenus que vous tirez de ces locations dépassent 760 euros par an. Vous devez les déclarez en même temps que vos revenus. Voici un mode d’emploi complet pour ne pas faire d’erreur lors de votre déclaration.

Les revenus, non, mais le nombre de jours où vous louez, oui. C’est vrai dans une cinquantaine de villes en France, souvent touristiques comme La Rochelle ou Strasbourg. La plateforme Airbnb en donne la liste ici . Mais le mieux, c’est de passer un coup de téléphone à votre commune. D’autant que si ça s’applique chez vous, vous devrez impérativement faire une déclaration en mairie.

Je suis à la retraite, est-ce que je vais continuer à toucher ma pension si je prends un petit boulot pour arrondir mes fins de mois ?

Oui, ça s’appelle le cumul emploi-retraite et c’est possible sans limite de revenus à condition d’avoir au moins 62 ans et d’avoir droit à une retraite à taux plein. Dans ce cas, vous n’avez rien à faire, pas besoin de prévenir votre employeur. Mais attention, une précision importante, avec votre nouveau travail, vous cotisez toujours, mais ça n’améliore pas votre pension de retraite pour autant. C’est pour du beurre.

Si vous ne respectez pas les deux conditions énumérées plus haut, vous pourrez travailler et toucher votre pension de retraite… à condition de respecter un plafond de revenus et de prévenir votre caisse de retraite. Toutes les démarches sont détaillées ici, dans l’onglet cumul-emploi retraite partiel.