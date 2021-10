Femme de ménage, j’ai plusieurs employeurs, lequel va me verser la prime de 100 euros ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : je suis femme de ménage et j’ai plusieurs employeurs, lequel va me verser la prime de 100 euros ? Peut-on cumuler l'aide exceptionnelle de 100 euros pour l'inflation avec le chèque énergie ? Je suis intérimaire, mon salaire varie au mois le mois, est-ce que je touche la prime et quel est le mois retenu pour savoir si j’y ai droit ? Alexia Mayer répond à ces questions sur le plateau de Gilles Bouleau.

Je suis femme de ménage. J’ai plusieurs employeurs, lequel va me verser la prime de 100 euros ?

Ce qui est certain, c’est que vous aurez droit à cette prime même si vous avez plusieurs employeurs... si bien sûr vos revenus sont inférieurs à 2000 euros par mois. Il s’agit de la condition fixée par le Premier ministre pour bénéficier de "l’indemnité inflation". Quelles sont les modalités ? C'est encore en train d'être précisé, mais chacun de vos employeurs devrait avoir une quote-part à payer. En fonction du nombre d’heures, de jours, etc. Ils vdevraient devoir payer chacun une partie, pour atteindre un montant de 100 euros. Un règlement via le CESU, votre chèque emploi service. Ils seront ensuite remboursés par l’État.

Unique, automatique et individuelle, la prime inflation sera versée sans que le bénéficiaire ne fasse de démarche. À ce jour, 38 millions de Français sont concernés.