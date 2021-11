Fin des coupures d’électricité EDF : que peut-on faire avec un débit réduit à 1000 watts ?

Tout d’abord, la puissance de 1 000 watts n’est pas limitée dans le temps, affirme EDF. "C’est-à-dire que votre consommation est limitée à la puissance et pas à la durée. Avec 1000 watts, vous pouvez donc utiliser l’éclairage, la télévision, la cafetière et recharger vos appareils électroniques. Tout cela en même temps puisque ce sont des appareils qui ne consomment pas beaucoup. En revanche, un lave-linge, un four, le chauffage consomment plus de 1000 watts donc leur utilisation n’est pas possible dans le cas de limitation de puissance", nous explique le leader de l’énergie. Il n’est pas possible non plus de prendre une douche ou un bain.