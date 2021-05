Finances : une dette prescrite ne peut plus être réclamée

Un matin, vous prenez un taxi. Pressé par le temps, vous sortez en furie du véhicule. Quelques minutes plus tard, vous vous rendez-compte que vous y avez perdu votre carte d’identité. Pas de panique, le chauffeur est tenu de vous la mettre de côté, à l’instar de tout autre objet égaré, pendant un an et un jour. Passé ce délai, vous ne pourrez plus le réclamer et l’organisme qui l’aura récupéré en prend la propriété. Ce mécanisme s’applique également en banque pour les crédits, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

L'affaire jugée opposait un particulier, détenteur d’un prêt relais, à sa banque. Au moment d’une échéance, l’emprunteur a arrêté de rembourser son prêt. Son banquier disposait alors de deux ans pour saisir la justice. Selon le code de la consommation, c'est en effet le temps dont dispose un professionnel pour se faire payer par un consommateur.