"Allo impôt", de l’aide au bout du fil pour remplir votre déclaration

Pour l’immense majorité d’entre vous, l’administration fiscale a déjà rempli votre feuille d’impôts et vous n’avez rien à faire pour la confirmer. Mais attention, précise Laurent Denoudiz, président de l'Ordre des experts-comptables d'Île de France, beaucoup d’entre vous nécessitent d’ajuster votre taux de prélèvement. "L’administration fiscale ne dispose pas toujours de tous les éléments pour calculer l’impôt prélevé, notamment en cas de changement de situation familiale, de rattachement ou non des enfants. Il faut également déclarer l’évolution de vos éventuels revenus fonciers et les dépenses donnant droit à des crédits d’impôts (aide à domicile, dons, rénovation énergétique, etc.)." L’expert-comptable assure pouvoir répondre à toutes les questions, y compris pointues : "Le numéro vert nous permet de mobiliser tous nos experts en direct et de faire appel à des spécialistes sur des questions plus précises. Tous les intervenants disposent d’une formation d’une demi-journée pour plus d’efficacité. Nous avons également un partenariat avec l’éditeur juridique LexisNexis qui nous met à disposition des juristes en back up pour nous apporter des précisions plus techniques."