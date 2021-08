Forte hausse du gaz, Pass’sport, mesures sanitaires… ce qui change en septembre pour vos économies

Nouvelle très forte hausse du gaz à partir du 1er septembre. Engie augmente ses tarifs de 8,7 % par rapport au barème en vigueur applicable depuis le 1er août 2021. Cette hausse concerne les 2,1 millions de consommateurs résidentiels disposant d’un contrat dit "offre de marché réglementé". Si vous n’utilisez le gaz que pour la cuisson, vous subirez une augmentation de 2,7 %, si vous y ajoutez l’eau chaude, vous payerez 5,5 % en plus et votre facture gonflera de 9 % si vous vous chauffez au gaz. "Cette hausse d’une ampleur inédite est observée dans tous les pays européens et asiatiques. Elle s’explique par la reprise économique mondiale observée depuis plusieurs mois et par la forte augmentation des prix du gaz sur le marché mondial due à un contexte exceptionnel", indique l'autorité indépendante chargée de garantir le bon fonctionnement des marchés français de l'énergie.