Fruits : le gout de la clémentine de Corse menacé par le réchauffement climatique ?

Une nouvelle victime du réchauffement climatique ? La clémentine de Corse pourrait perdre certaines de ses qualités gustatives – à commencer par son acidité – dans les années à venir en raison de ce phénomène. C’est en tout cas la conclusion à laquelle sont parvenus certains scientifiques et experts en agronomie. Problème : sans son acidité, le fruit perd de sa saveur. "L’acidité est un exhausteur d'arômes. Sans acidité, on perçoit beaucoup moins le développement des arômes en bouche. Le fruit apparaît ‘plat’, c’est de l’eau sucrée ! Plus on a de sucre dans un aliment, moins on en sent l’arôme", analyse Olivier Pailly, directeur de l’unité de recherche sur les agrumes à l’Inrae.