Galette des rois : pourquoi elle coûtera plus cher cette année

Les premières galettes sont installées en vitrine, mais elles seront un peu plus chères cette année. Dans une boulangerie du Calvados, elles coûteront 20 centimes d’euros en plus par part. Ce qui met les boulangers en difficulté. "On va dire qu’on était sur du huit, neuf euros pour une quatre personnes. Là, on va passer sur du dix, onze euros. Si on n’augmente pas, on n’est pas payés malgré tout le travail qu’on fait. Et de l’autre côté, si on augmente trop, on ne la vendra pas", témoigne Anaïs Derain, boulangère aux Folies Normandes, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.