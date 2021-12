Grève SNCF : comment échanger ou se faire rembourser son billet de train ?

PRATIQUE - Un train sur deux circulera vendredi sur l'axe Sud-Est qui dessert notamment Lyon, Marseille et Nice. Quelques 50.000 voyageurs pourraient être concernés par ces premières suppressions de TGV.

Faute d'accord entre la direction de la SNCF et les syndicats, le trafic sera fortement perturbé sur les trajets TGV entre Paris et le Sud-Est du pays. Seul un train sur deux circulera vendredi sur cet axe qui dessert Lyon, Marseille et Nice entre autres villes. Sur l'axe TGV Atlantique, aussi concerné par un préavis, le trafic sera quasi normal, selon Christophe Fanichet, PDG de la société SNCF Voyageurs Quelques 50.000 voyageurs pourraient être concernés par ce mouvement de grève. Les passagers de vendredi peuvent d'ores et déjà consulter le site internet de la SNCF pour vérifier si leur train circulera ou non.

Avoir exceptionnel

Ceux qui voient leur TGV supprimé seront contactés par SMS ou email. Pour les dédommager, leur sera proposé : soit de se reporter sur un autre train, sans aucun frais d'échange ni de surcoût, et ce jusqu'à leur horaire de départ. Soit d'annuler leur voyage et d'obtenir un remboursement intégral du billet ainsi qu'un avoir exceptionnel correspondant au prix du billet annulé. Les conditions de cet avoir seront précisées ultérieurement sur la page de la SNCF. Sont attendus également les prévisions de trafic pour samedi et dimanche, les deux autres jours visés par ce préavis de grève. Les enfants non accompagnés, pris en charge par des animateurs de la SNCF (service Junior et Cie), seront prioritaires pour obtenir des places dans les TGV en circulation.

Aucune négociation ou proposition n'ont été faites, la direction a préféré sacrifier les usagers - syndicat SUD-Rail

Les appels à la grève, pour une amélioration des conditions de travail et plus d'embauches, se sont succédés cette semaine à la SNCF : TGV Nord, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Pays de la Loire … Une mobilisation qui tombe mal à l'approche des vacances de Noël, et à l'arrivée des trains à grande vitesse du concurrent Trenitalia à la gare de Lyon ce samedi, à Paris. "Aucune négociation ou proposition n'ont été faites, la direction a préféré sacrifier les usagers", s'est insurgé le syndicat SUD-Rail dans un communiqué.

En Île-de-France, où des préavis sont déposés pour ces jeudi et vendredi, le trafic sera perturbé sur une dizaine de lignes, notamment les RER B, C, D et E.

