Hausse des prix de l'énergie : les conseils de l'Ademe pour réduire sa facture d'électricité ?

Selon l'agence de la transition énergétique (Ademe), il est tout d'abord indispensable de bien s'équiper avec des appareils électriques qui consomment peu (photos ci-dessous). "Si tous les ménages français choisissaient les plus économes, on économiserait 4,9 TWh/an, soit autant que la consommation d’électricité domestique de 2 millions de personnes. Sur la durée de vie des équipements, l’économie pour un foyer peut aller jusqu’à 3000 euros sur la facture d’électricité", souligne l'Agence de la transition écologique. C’est aussi la multiplication des appareils électroménagers qui pèse sur la facture. Attention donc aux cuisines suréquipées !

15 à 50 équipements par foyer sont équipés de veilles qui consomment de l’électricité, que l’appareil fonctionne ou pas. La puissance totale de ces veilles pour un ménage dépasse souvent 50 W, ce qui représente un coût de plus de 80 euros/an. Les éteindre permet donc de faire de substantielles économies (jusqu’à 10% de notre facture d’électricité), mais aussi de préserver le matériel.

- Dans la cuisine, pour les lave-linge et lave-vaisselle, les veilles servent souvent à la détection des fuites d’eau, il n’est donc pas judicieux de les déconnecter. En revanche, pour les appareils de cuisson et le petit électroménager (machine à café, machine à pain…) et plus généralement les appareils programmables, qui possèdent une veille cachée, il est préférable de les débrancher.

- Dans le salon, débranchez les consoles de jeux, les postes de radio et de télévision peu employés pour lesquels le mode veille n’est pas très utile. Et utilisez des multiprises à interrupteur qui permettent de brancher plusieurs appareils ensemble et de les éteindre tous en même temps.

Sachez qu'une directive européenne applicable depuis janvier 2017 limite la puissance de ces veilles. Elle est de 0,5 W pour un certain nombre de catégories d’appareil, mais de 3 W pour les appareils qui restent connectés à Internet ou à des réseaux de données.