Hausse des prix de l'énergie : ils pourraient baisser "d'ici à la fin du premier trimestre" 2022, selon le FMI

Elle a toutefois reconnu que "le risque important" était d'avoir un hiver rigoureux qui conduirait alors à "des coupures de courant beaucoup plus larges et des coupures de courant qui auraient un effet beaucoup plus important sur le monde". "Le scénario du pire serait d'avoir un hiver particulièrement rigoureux dans l'hémisphère nord avec une demande pour l'énergie qui grimpe. Et parallèlement, nous n'aurions pas résolu le problème des perturbations des chaînes de production", a-t-elle ajouté.

Pour autant, Gita Gopinath ne s'attend pas à une crise telle que celle des années 1970 car "dans l'ensemble, le monde dépend beaucoup moins de l'énergie". Et "il faudrait une augmentation beaucoup plus importante des prix du gaz, par exemple, pour (...) que cela conduise à (...) une stagflation", c’est-à-dire une inflation très élevée et une croissance stagnante.