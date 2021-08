Hausse des prix des carburants : à quand la baisse ?

Le départ en vacances a été douloureux pour le portefeuille de nombreux Français. Car les prix du sans-plomb 95 et du gazole ont considérablement augmenté au cours des derniers mois dans l'Hexagone : le premier carburant vaut désormais 1,5857 euro le litre, quand le second s'affiche à 1,4335 euro à la pompe.

Au total, depuis le début de l'année, le prix du SP 95 a augmenté de 16% et celui du gazole de 12%. En cause, la reprise de la demande de pétrole, qui fait suite à l'amélioration des perspectives économiques. En cause aussi, les pays producteurs de pétrole de l'Opep, qui ont échoué à se mettre d'accord, le 18 juillet, sur un calendrier de réduction de leurs quotas.

"Sur un plein, ça doit me faire à peu près 7 ou 8 euros de plus", constate une conductrice pour TF1, dans la vidéo en tête de cet article. Arthur, chauffeur de taxi, paye "entre 30 et 35 euros de carburant pour une journée classique, alors qu'auparavant, c'était entre 25 et 30 euros". Dès lors, une question se pose : jusqu'à quand les automobilistes verront-ils les prix grimper ?