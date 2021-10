Hausse des prix des carburants : les stations-service communales font baisser la facture

Au Mesnilbus, une commune de la Manche où les habitants utilisent leur véhicule au quotidien, le plein moyen est de 50 euros. "Je suis boucher à 11km d'ici, donc il me faut mon véhicule tous les jours", confie un commerçant à TF1, dans la vidéo en tête de cet article. Il ajoute que ses "enfants font des activités (...), donc du gazole, on en consomme énormément". Un autre habitant ajoute que "pour aller jusqu'à une pharmacie, une banque, il faut prendre sa voiture, il n'y a pas de transports en commun. Donc il n'y a pas le choix".

Alors, avec les prix qui augmentent, la station communale locale voit passer de plus en plus d'automobilistes. Car les prix sont parmi les moins chers de la région. Et pour cause : la municipalité n'a pas le droit de faire de bénéfices sur le carburant, et doit simplement couvrir ses frais. Résultat : les tarifs sont très attractifs pour les habitants.