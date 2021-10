Hausse des prix en toute discrétion : la "shrinkflation", cette technique marketing redoutable pour le consommateur

Ce sentiment d'arnaque "vient du fait que la plupart des consommateurs ont confusément l'idée que les quantités sont normées, réglementées", ce qui n'est pas le cas, à de rares exceptions près, comme pour l'alcool, explique de son côté Pierre Chandon, professeur de marketing à l'Institut européen d'administration des affaires (Insead). "Comme on fait l'hypothèse que le poids est fixe, on ne le regarde pas".

Sur le réseau social Reddit, un groupe "Shrinkflation" compte ainsi 14.500 membres, qui partagent leurs découvertes, davantage sur le mode ludique que revendicatif. "C'est plus insidieux parce que diminuer la taille, c'est moins voyant qu'une hausse de prix", explique à l'AFP Jonathan Khoo, concepteur de logiciel en Oregon. "C'est le délai entre l'achat et le moment où vous vous rendez compte que vous vous êtes fait avoir qui rend la manœuvre pire" qu'une hausse de prix.

Pierre Chandon voit malgré tout dans ce mouvement un avantage, celui de la santé. "On sait que plus il y en a, plus on en mange", dit-il, or avec la "shrinkflation", après des décennies d'explosion des quantités, "on est en train de revenir vers ce qui était des portions normales il n'y a pas si longtemps", conclut-il.