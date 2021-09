Crise du gaz : comment nos voisins européens font-ils face à la flambée des prix ?

Les prix de l'énergie n'en finissent pas de monter, partout en Europe. Pour soulager les ménages et les entreprises les plus fragiles, les gouvernements de nos voisins puisent dans l'arsenal de mesures à disposition immédiate. Relance des centrales à charbon au Royaume-Uni, coup de pouce financier en Italie, ou mesures fiscales en Espagne, tout est bon pour alléger la facture énergétique. Une situation qui inquiète sur le long terme, alors que l'hiver approche.

Un peu partout en Europe, les prix du gaz atteignent des records historiques : entre avril et septembre, en deux temps, il a même quadruplé sur les marchés de gros. Une série de causes converge pour l'expliquer, certaines communes à tous, d'autres locales. Un hiver froid et prolongé avait déjà entamé les réserves, tandis que la reprise économique mondiale, à la faveur d'un reflux de l'épidémie, crée le même phénomène d'engorgement que celui qui génère des pénuries de matière première. En résumé : tout le monde veut la même chose au même moment, ce qui fait mécaniquement monter les prix.

Par ailleurs, la dépendance européenne au gaz russe est en cause, et le soupçon pèse sur Moscou de rationner volontairement ses clients européens. La ministre américaine de l'Énergie Jennifer Granholm, a profité d'une visite à Varsovie pour s'insurger contre une "manipulation" des prix du gaz en Europe par le biais "de la thésaurisation ou de l'échec à fournir une offre

adéquate". La Russie n'est pas citée, mais c'est bien elle qui est visée.

Les confinements et le télétravail ont aussi joué un rôle dans l'augmentation de la facture individuelle, même s'il est difficile à mesurer : plus présents chez eux, les ménages ont aussi consommé beaucoup plus d'énergie.