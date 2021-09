Hausse historique du gaz, réévaluation du SMIC et des APL, tests PCR payants… ce qui change en octobre !

A partir du 1er octobre, le prix du gaz va connaître une nouvelle explosion. Engie augmentent les tarifs réglementés de vente de gaz naturel de 12,6 % par rapport au barème en vigueur applicable depuis le 1er septembre 2021. Si vous n’utilisez le gaz que pour la cuisson vous subirez une augmentation de 4,5 %, si vous y ajoutez l’eau chaude vous payerez 9,1 % en plus et votre facture gonflera de 14,3 % si vous vous chauffez au gaz. "Cette évolution résulte de la hausse, historique, des prix du gaz sur le marché mondial qui se répercute sur les coûts d’approvisionnement du fournisseur de gaz Engie", se justifie l'autorité indépendante chargée de garantir le bon fonctionnement des marchés français de l'énergie. Dans son communiqué, la CRE rappelle que plus de la moitié des clients utilisant le gaz disposent d’un contrat aux factures bloquées à moyen terme.

A partir du 15 octobre, la Sécurité sociale cesse de rembourser les tests PCR et antigéniques pour les patients non vaccinés. Le prix à payer n’a pas encore été communiqué. Lionel Barrand, président du Syndicat national des jeunes biologistes médicaux, estime les tests PCR à 43 € tandis que les antigéniques pourraient osciller entre 20 et 25 €. On ne sait pas encore si l’État continuera à rembourser les autotests, dont le coût s’élève à 5,20 €, tant qu’ils restent sous la supervision d’un professionnel. Les tests sérologiques (par l’intermédiaire d’une prise de sang), seront toujours remboursés sur ordonnance.