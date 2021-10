Prix des carburants : les bons tuyaux pour adopter l'éco-conduite et faire des économies

Chèque, baisse des taxes... En attendant l’annonce de nouvelles mesures par le gouvernement pour faire face à la hausse des prix des carburants, les Français s'organisent. Le covoiturage a le vent en poupe depuis septembre. Tandis que sur internet fleurissent de drôles d'objets appelés "économiseurs de carburant". Sans parler des stages d'éco-conduite, une technique favorisant une conduite moins nerveuse, moins énergivore et moins polluante, qui font florès. Et si c'était ça la solution ?

Rouler à une vitesse constante avec le bon rapport de vitesse, pas trop rapidement et sans donner de coups d’accélérations brusques, sont les premiers gestes à adopter quand on prend le volant et que l’on souhaite économiser du carburant. Pour ce faire, il convient donc d'adopter une conduite apaisée. Concrètement, pour les véhicules à boite manuelle, il faut idéalement changer ses vitesses avant 2.000 tours par minute pour un moteur diesel et avant 2.500 tours par minute pour un moteur essence.