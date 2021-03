Hubside lance une vaste opération solidaire pour soutenir les petits commerçants fragilisés par la crise

Les petits commerçants paient un lourd tribut à la crise sanitaire : après avoir baissé leur rideau pendant plus de deux mois au printemps et à l’automne 2020, ils sont aujourd’hui frappés par le couvre-feu et de nouvelles perspectives de confinement.

Pour leur venir en aide, l’éditeur de sites web Hubside lance une opération solidaire en faisant un don de 100 000 euros à 100 entreprises et en offrant en parallèle 5000 abonnements à son offre Business. Pourront en bénéficier toutes les entreprises ayant réalisé en 2020 un chiffre d’affaires inférieur à 300 000 €, et ayant subi entre 2019 et 2020 une perte de chiffre d’affaires de plus de 30%.

En pratique, Hubside permet à tous, particuliers, entreprises, associations, débutants ou experts en informatique de créer son espace en ligne à moindres frais grâce à un outil simple, intuitif, capable de s’adapter à tous les types d’activités. Aucune connaissance informatique n’est nécessaire pour lancer son site.

"Depuis sa création, Hubside s’est donné pour mission de rendre accessible à tous la création de sites internet. Depuis le début de cette crise, nous sommes mobilisés auprès des petits commerçants et artisans pour les aider à prendre le virage de la transformation digitale" déclare Alexandre Hampe, COO d’Hubside.