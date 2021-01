Hubside.Store : se faire plaisir avec le multimédia reconditionné à petit prix

Alors que le marché de l’occasion fleurit sur le web, l’enseigne fait le pari audacieux de miser sur un point de vente physique soutenu par le digital. "Nous sommes fiers d’affirmer avec le lancement d’Hubside.Store, que les points de vente physiques ont encore toute leur place dans nos sociétés. En effet, ils restent le canal privilégié des consommateurs qui recherchent le contact humain et ont besoin d’expériences concrètes", affirme Sadri Fegaier, PDG de Hubside.Store. L’enseigne choie ses consommateurs en leur proposant également des offres comme l’assurance multimédia, l’aide à la création de site internet ainsi qu’un service de Click & Collect.

Hubside.Store est déjà implantée dans quelques-uns des principaux centres commerciaux de la région parisienne (Aéroville, Carré Sénart, So Ouest, Vélizy 2, Rosny 2), mais aussi dans les Hauts-de-France (Lille et Villeneuve d’Ascq), en Bretagne (centre de shopping Colombia à Rennes) et à Lyon (La Part-Dieu). Vous trouverez le magasin le plus proche de chez vous via ce lien. Elle envisage d’ouvrir cent magasins d’ici un an dans les trente plus grandes villes de France. Les ouvertures de Saint-Etienne, Bordeaux, Nice, Cannes sont déjà prévues. Afin de parfaire son déploiement et développer son concept, en franchise, l’enseigne recrute actuellement 250 collaborateurs partout en France. Autre objectif affiché ? S’implanter à l’international et ouvrir d’ici 3 ans en Espagne, en Italie, en Belgique et en Suisse. Une enseigne dans l’ère du temps…