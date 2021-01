Comment préparer son projet d’investissement locatif ?

Vous devrez ensuite vous poser une question fondamentale : êtes-vous capable de gérer ce logement ou préférez-vous en déléguer la gestion à des professionnels ? Si vous connaissez mal les lois régissant la location, que vous disposez d’un temps limité et qu’il vous arrive de vous laisser attendrir, prudence : il vaut peut-être mieux vous faire aider par un tiers. Cette gestion peut être coûteuse (jusqu’à 8 % du loyer), mais elle vous libère de toute contrainte et vous absout de toute responsabilité. Elle vous permet par exemple de bénéficier de l’expertise d’un professionnel lors des états des lieux d’entrée et de sortie de vos locataires. Celui-ci se basera sur une grille tarifaire codifiée qu’il appliquera en toute indépendance et sans états d’âme sans négociation ni pression possible. Enfin, le concours d’un comptable démêle pour vous tous les dispositifs fiscaux et vous présente celui qui vous conviendrait le mieux pour quelques centaines d’euros par an.