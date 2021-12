Crédits, logements énergivores, caution : ce qui change dans l’immobilier au 1er janvier 2022

Le coronavirus et les confinements successifs ont fait de notre maison un sanctuaire. Ces logements, pour environ 7 millions d’entre eux, dépensent encore beaucoup trop de CO2 et le gouvernement compte bien "éradiquer" ces passoires énergétiques. L’Etat cherche également à relancer la construction de logement neuf et faire baisser le coût des loyers.

Désormais, vous pouvez déposer votre demande de permis de construire en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée et sans frais. "Toutes les communes doivent être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme", indique le ministère de l’Écologie. Les communes de plus de 3 500 habitants sont priées d’aller plus loin en assurant l’instruction de ces permis de manière dématérialisée.